وارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 0.202.15 نقطة، أو بنسبة 0.65 بالمئة ليصل إلى 31347 نقطة.

كما صعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 30.69 نقطة أو بنسبة 0.82 بالمئة إلى 3938.59 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع بنحو 95 نقطة أو 0.85 بالمئة إلى 11643.54 نقطة.

وكانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت في تداولات اليوم، إذ قادت شركات التعدين والطاقة الخسائر مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن توقعات الطلب في أعقاب بيانات تجارية ضعيفة من الصين.

وتراجع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.9 بالمئة بعد تحقيق مكاسب هامشية في الجلسة السابقة.

وانخفض مؤشر النفط والغاز الأوروبي 2.2 بالمئة بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش، في حين خسر مؤشر التعدين 2.3 بالمئة.