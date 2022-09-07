وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 4 بالمئة إلى ما دون 90 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى منذ اندلاع أزمة أوكرانيا في فبراير الماضي، ليصل خام برنت إلى 89.06 دولارا للبرميل.

كما تراجعت أسعار خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 4.22 بالمئة لتصل إلى 83.23 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ يناير الماضي.

وكانت أسعار النفط قد بدأت تداولات اليوم على تراجع، إلا أنها عكست اتجاهها بعد تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتن يوم الأربعاء، والتي أكد فيها أن موسكو ستتوقف عن إرسال شحناتها من الغاز والنفط إذا جرى فرض حد أقصى لأسعار إمدادات الطاقة الروسية.