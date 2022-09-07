وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ليونيد ميخلسون، خلال منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا، إن الشركة ستتخلى عن مشروعاتها في لبنان والجبل الأسود وتركز أنشطتها الدولية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأضاف ميخلسون أن إنتاج "نوفاتك" من الغاز الطبيعي سيرتفع بنحو 2.5 بالمئة تقريبا هذا العام، بينما من المقرر أن ينخفض إنتاج مكثفات النفط والغاز بنسبة تتراوح من 3 إلى 4 بالمئة.

وكانت مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة للطاقة، قد أعلنت الثلاثاء، أن الصين ستبدأ تسديد ثمن شحنات الغاز الروسي بالروبل واليوان بدلا من الدولار.

ووصفت "غازبروم"، هذه الخطوة بأنها "نقلة" لإتمام المدفوعات لقاء إمدادات الغاز الروسية إلى الصين بالعملتين الوطنيتين للبلدين.

وقال أليكسي ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم" إن السماح بالدفع بالروبل الروسي واليوان الصيني يحقق فائدة متبادلة لكل من "غازبروم" وشركة البترول الوطنية الصينية، وسيكون مثالا يحتذى به للشركات الأخرى.

وتدرس الحكومة الروسية مقترحا بشراء ما قيمته ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار من اليوان الصيني شهريا حتى نهاية العام للمساعدة في وقف صعود الروبل.

ومع حصولها على إيرادات نفطية وفيرة، تدرس روسيا سبلا لسد نقص في الاحتياطيات في ظل إعادة تفعيل قاعدة للميزانية بدون شراء عملات الدول "غير الصديقة" التي جمدت حوالي نصف الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بعد أن أرسلت موسكو قواتها العسكرية إلى أوكرانيا.