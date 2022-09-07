وكانت روسيا، قررت في اللحظات الأخيرة، عدم استئناف ضخ الغاز عبر "نورد ستريم 1" يوم السبت، بعد 3 أيام من وقفه بغرض الصيانة.

وقالت روسيا إن عدم ضخ الغاز يرجع إلى "تسرب نفطي في توربين". وتزامن وقف الإمدادت مع إعلان وزراء مالية مجموعة السبع وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن ارتفاع أسعار الطاقة يرجع إلى نقص البدائل المتاحة للغاز الروسي، وأن أسعار تتطلب وضع خطط مدروسة للبدائل مثل المفاعلات النووية.

وأضافت أن الدول الأوروبية ستضع سقف لأسعار الغاز، وهي الخطوة التي يسعى لها الغرب من أجل حرمان روسيا من بعض إيرادات صادرات الطاقة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، إن مقترح وضع سقف على أسعار الغاز الروسي "خطوة غبية"، وستؤدي إلى ارتفاع الأسعار.