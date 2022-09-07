وأضافت "جي بي أوتو" في بيان قدمته للبورصة المصرية، يوم الثلاثاء، أنها تعمل حاليا على "استصدار الموافقات الرقابية اللازمة وفقا للقواعد العامة لتنفيذ الصفقة".

ويأتي الإعلان عن رغبة "شيميرا" في الاستحواذ على أسهم "جي بي للتأجير التمويلي"، بعد نحو شهر ونصف من استحواذها على حصة تمثل 55.9 بالمئة في شركة "بلتون المالية القابضة"، مقابل حوالي 385 مليون جنيه، أي نحو 20 مليون دولار أميركي.

وشركة "جي بي أوتو" هي شركة مصرية تعمل في قطاع السيارات وتقدم خدمات التمويل غير المصرفي بالسوق المصري، وتمتلك الشركة توكيلات حصرية لعلامات تجارية مختلفة في قطاع الشاحنات وسيارات الركوب أبرزها "هيونداي" و"مازدا".

وأما شركة "جي بي كابيتال" فهي ذراع الشركة المتخصص في خدمات التمويل غير المصرفي، كالتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي.

وشركة "شيميرا" هي شركة خاصة إماراتية يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، وتأسست عام 2007، وهي تابعة لمجموعة "رويال غروب" الإماراتية، وتتولى إدارة محفظة استثمارية متنوعة.