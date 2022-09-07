وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 4.1 بالمئة في الربع الثاني، مقارنة بنفس الفترة من 2021، متفوقا على التقديرات السابقة البالغة 3.9 بالمئة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد خفضت من توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لعامي 2022 و2023 إلى 2.6 بالمئة و1.6 بالمئة، بنهاية شهر يوليو الماضي، بدلا 2.7 بالمئة و2.3 في تقديرات سابقة، بسبب تزايد تأثيرات الحرب في أوكرانيا.

ورفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها لتضخم أسعار الاستهلاك إلى 7.6 بالمئة في 2022 و4 بالمئة في 2023، من 6.1 بالمئة و2.7 بالمئة في التقديرات السابقة.