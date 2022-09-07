وأظهرت البيانات أن العراق أنتج 4.651 مليون برميل يوميا من الخام في أغسطس، وهو ما يتفق مع حصته بموجب اتفاق "أوبك+"، لكن الصادرات تراجعت 62 ألف برميل يوميا، مما دفع بغداد إلى توجيه الفائض من إمدادات أغسطس إلى صهاريج التخزين والاستهلاك المحلي، بحسب وكالة رويترز.

ولم تنجح زيادة صادرات محافظة البصرة بجنوب العراق في تعويض انخفاض في الشحنات بواقع 45 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان العراق، حيث ارتفعت صادرات المحافظة بمقدار 25 ألف برميل يوميا فقط عن يوليو إلى 3.25 مليون برميل يوميا في أغسطس.

وواجهت محاولة العراق زيادة طاقته التصديرية عبر موانئه على الخليج انتكاسات بسبب تأخيرات في تحديث محطات الضخ.

وخططت شركة نفط البصرة المملوكة للدولة لزيادة الطاقة التصديرية للجنوب إلى 3.35 مليون برميل يوميا في أغسطس وإلى 3.45 مليون برميل يوميا بحلول سبتمبر مقارنة بنحو 3.3 مليون برميل يوميا حاليا.

وجاء الهدف الجديد للتصدير بعد أن تخلفت شركة نفط البصرة عن الموعد المحدد للوصول بالطاقة التصديرية إلى 3.45 مليون برميل يوميا في الربع الثاني.