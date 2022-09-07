وفي كلمة أمام المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الواقعة في أقصى الشرق، قال الرئيس الروسي إن معظم صادرات الحبوب التي خرجت من موانئ أوكرانيا تم تصديرها إلى أوروبا وليس إلى الدول الفقيرة.

وتوقع بوتن أن تتفاقم المشاكل في أسواق الغذاء العالمية محذرا من أن كارثة إنسانية تلوح في الأفق.

من ناحية أخرى، أوضح بوتن أن عقوبات الغرب تنم عن قصر نظر وتشكل خطرا على العالم بأسره وقال إنه يميل بصورة متزايدة صوب تعزيز العلاقات مع آسيا.

وقال إن الغرب قوض الاقتصاد العالمي بمحاولة "شرسة" لفرض هيمنته على العالم.

لكنه أضاف أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ آخذة في الصعود.