أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الأربعاء، أن بلاده بذلت كل ما في وسعها لضمان قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب.
وفي كلمة أمام المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الواقعة في أقصى الشرق، قال الرئيس الروسي إن معظم صادرات الحبوب التي خرجت من موانئ أوكرانيا تم تصديرها إلى أوروبا وليس إلى الدول الفقيرة.
وتوقع بوتن أن تتفاقم المشاكل في أسواق الغذاء العالمية محذرا من أن كارثة إنسانية تلوح في الأفق.
من ناحية أخرى، أوضح بوتن أن عقوبات الغرب تنم عن قصر نظر وتشكل خطرا على العالم بأسره وقال إنه يميل بصورة متزايدة صوب تعزيز العلاقات مع آسيا.
وقال إن الغرب قوض الاقتصاد العالمي بمحاولة "شرسة" لفرض هيمنته على العالم.
لكنه أضاف أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ آخذة في الصعود.
وكان تقرير لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف ذكر أن صادرات روسيا من النفط والفحم إلى الهند والصين ارتفعت بشكل كبير خلال الصيف مقارنة بالأشهر الأولى للعام الحالي، في الوقت الذي خفضت الدول الأوروبية، التي لطالما اعتمدت على إمدادات الطاقة الروسية، وراداتها بشكل كبير ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وذكر التقرير أن روسيا حصلت على عائدات بلغت نحو 158 مليار يورو (158 مليار دولار) من بيع النفط والغاز الطبيعي والفحم في الفترة من فبراير إلى أغسطس، كان أكثر من نصفها - حوالي 85 مليار يورو – صادرات إلى الاتحاد الأوروبي.
وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، كانت ألمانيا أضخم مستورد للغاز الروسي، بقيمة بلغت 19 مليار يورو خلال الأشهر الستة الماضية.