سجل نمو الصادرات الصينية تباطؤا كبيرا في آب/أغسطس الماضي، كما أعلنت سلطات الجمارك الصينية الأربعاء،

وقالت الإدارة العامة للجمارك في الصين إن الصادرات الصينية ارتفعت في أغسطس بنسبة 7.1 بالمئة على أساس سنوي، مقابل زيادة بلغت 18 بالمئة في يوليو.

وارتفعت الواردات بنسبة 0.3 بالمئة فقط في أغسطس، مقابل 2.3 بالمئة في يوليو.

وسجل الاقتصاد الصيني نموا بأبطأ وتيرة منذ عامين، بنسبة 0.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، بسبب القيود الصحية وأزمة العقارات التي عرقلت النشاط بشدة، بحسب أرقام رسمية نشرتها الصين منتصف شهر يوليو الماضي.

ومنذ 2020، اتبعت الصين سياسة "صفر كوفيد" التي تتمثل في تجنب حدوث إصابات جديدة قدر الإمكان بفضل إجراءات العزل المحددة والفحوصات المكثفة وفرض الحجر الصحي على الذين تثبت إصابتهم ومراقبة تحركاتهم.