واتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا أمس الاثنين على خفض طفيف للإنتاج بواقع 100 ألف برميل يوميا.

وانخفض سعر النفط، وهو محفز رئيسي لأسواق المال في الشرق الأوسط، 2.67 دولار أو 2.8 بالمئة إلى 93.07 دولار الساعة 1210 بتوقيت غرينتش.

ونزل المؤشر السعودي 0.9 بالمئة مع انخفاض سهم مصرف الراجحي 1.6 بالمئة وهبوط سهم مصرف الإنماء 2.7 بالمئة.

كما انخفض سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات واحدا بالمئة.

وارتفع مؤشر دبي 1.2 بالمئة منهيا أربع جلسات متتالية من الخسائر بدعم من أسهم البنوك إذ قفز سهم بنك دبي الإسلامي 2.1 بالمئة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني اثنين بالمئة.

كما صعد سهم شركة إعمار العقارية 1.3 بالمئة. وتراجع مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة بفعل تراجع 0.4 بالمئة لسهم بنك أبوظبي الأول و2.3 بالمئة لسهم شركة أدنوك للتوزيع.

وارتفع المؤشر القطري 0.1 بالمئة منهيا سبع جلسات متتالية من الخسائر بدعم من ارتفاع سهم شركة صناعات قطر 1.6 بالمئة وسهم بنك قطر الوطني 0.8 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 1.5 بالمئة بعد قفزة لسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بواقع 7.1 بالمئة وارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 1.2 بالمئة.