الشحنة التي تزن نحو 60 ألف طن من القمح الأوكراني موجودة حاليا على متن السفينة "إيماكريس 3" التي احتجزت في يوليو بناء على طلب المدعي العام الأوكراني للتحقيق مع مالكها الروسي المزعوم.

واشترت هيئة السلع التموينية الشحنة في مناقصة في ديسمبر للشحن في فبراير، لكنها عالقة في ميناء تشورنومورسك منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير.

وتجري مصر في الوقت الحالي محادثات لشراء شحنات من القمح بشكل مباشر، من الموردين، حيث أنها لم تطرح أي مناقصات، منذ أن ألغت مناقصة في منتصف يوليو، وذلك في محاولة للحصول على أسعار أفضل.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تنويع مصادر إمدادات القمح وخيارات الشراء في أعقاب الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، الأمر الذي أضر بشدة بأسواق الحبوب وألقى ظلالا من الشك على الصادرات المارة عبر البحر الأسود.