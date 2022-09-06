وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في إشعار على موقعه على الإنترنت إن نسبة متطلبات الاحتياطي ستنخفض إلى 6 بالمئة من 8 بالمئة حاليا، موضحا أن التخفيض يهدف إلى تحسين قدرة المؤسسات المالية على استخدام رأس المال من العملات الأجنبية.

وقد ارتد اليوان على الصعيدين الداخلي والخارجي لفترة وجيزة بنحو 200 نقطة بعد إعلان بنك الشعب الصيني عن الخطوة المذكورة، وقلّص بعض خسائره السابقة.

وكان المركزي الصيني قد قرر الشهر الماضي، خفض معدل الإقراض الرئيسي لأجل 5 سنوات بمقدار 15 نقطة أساس إلى 4.30 بالمئة من 4.45 بالمئة، كما خفض معدل الإقراض الرئيسي لمدة عام بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.65 بالمئة.

كما خفضت سعر قروض تسهيل الإقراض متوسط ​​الأجل لمدة عام واحد لبعض المؤسسات المالية بمقدار 10 نقاط أساس. كما خفض سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2 بالمئة.

الجدير بالذكر أن بنك الشعب الصيني خفّض نسبة متطلبات احتياطي النقد الأجنبي آخر مرة بمقدار 100 نقطة أساس في أبريل.