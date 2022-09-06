وكانت أوكرانيا أكبر دولة منتجة لبذور دوار الشمس وأكبر مصدر لزيت دوار الشمس في العالم، قبل "العملية العسكرية" الروسية في أوكرانيا.

وأدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى تعثر تصدير الحبوب والسلع الغذائية من البلدين المهمين في سلسلة التوريد العالمية، وهو ما أثر على وفرتها في الأسواق وزاد أسعارها.

ونتيجة هذا التراجع في التصدير، فإن كثير من دول العالم أصبحت تواجه نقصا بمخزوناتها من زيت دوار الشمس المستخدم بشكل أساسي في الطهي.

وتقيد بعض المحلات والمتاجر الكبيرة، في بريطانيا وألمانيا، مشتريات زبائنها من زيوت الطهي، فيما تتكيف المطاعم مع تكاليف الارتفاع.