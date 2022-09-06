وتقدم البنك بمستندات قيد أسهم زيادة رأسماله للبورصة المصرية أمس الاثنين، ليرتفع رأسماله إلى 29.82 مليار جنيه، من 19.85 مليار جنيه في الوقت الراهن.

وأعلن البنك الذي تأسس عام 1975، اليوم، عن بدء توزيع الأسهم المجانية اعتبارا من 22 سبتمبر الجاري.

يذكر أن شركة "القابضة ADQ" الإماراتية استحوذت على حوالي 18.5 بالمئة من أسهم "التجاري الدولي" في أبريل الماضي، مقابل 987.4 مليون دولار.

وكان البنك التجاري الدولي، حقق زيادة بنسبة 9 بالمئة في صافي أرباحه بالربع الثاني من العام الحالي، ليسجل 3.5 مليار جنيه. وحقق البنك صافي ربح قدره 7.8 مليار جنيه بالنصف الأول من العام بزيادة قدرها 28 بالمئة.