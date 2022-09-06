وقال "أي إجراءات لفرض حد أقصى للأسعار ستؤدي إلى عجز في الأسواق (بالنسبة للدول التي تطبق ذلك) وستزيد من تقلب الأسعار".

وأعطى وزراء مالية الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وفرنسا وكندا الضوء الأخضر الأسبوع الماضي لفكرة وضع حد أقصى لسعر الخام الروسي لخفض إيرادات موسكو ردا على أزمة أوكرانيا.

وكان وزير المالية الفرنسي برونو لومير، قد شدد على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف جماعي موحّد بشأن فرض سقف لأسعار النفط الروسي والتغلب على إحجام بعض الدول الأعضاء عن دعم مبادرة مجموعة السبع للحدّ من عائدات الطاقة الروسية، بحسب وكالة بلومبرغ .

وقبل أن ترسل روسيا عشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا في فبراير، كان ما يقرب من نصف صادرات روسيا من الخام والمنتجات البترولية تذهب إلى أوروبا، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.