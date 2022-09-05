وبسؤال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص عن قرار اليوم، أكد لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن أوبك بلس قررت خفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا بدءاً من أكتوبر المقبل.

وهذه هي المرة الأولى التي تقرر فيها مجموعة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها، خفض الإنتاج، في أكثر من عام.

وكانت المجموعة أقرت في مطلع أغسطس، زيادة طفيفة في الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل في شهر سبتمبر. وقالت المجموعة في بيان اليوم، إن هذه الزيادة كانت مخصصة فقط لشهر سبتمبر.

وأشار البيان إلى أن رئيس "أوبك+" سيبحث الدعوة لاجتماع وزراء المجموعة في أي وقت لمعالجة التطورات في السوق إذا لزم الأمر.

وذكر البيان أن اجتماع "أوبك+" المقبل سيكون في 5 أكتوبر المقبل.

وعقب قرار "أوبك+"، استكمل خام برنت ارتفاعاته اليوم، وزاد بنسبة 3.6 بالمئة إلى 96.4 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط 3.4 بالمئة إلى 89.7 دولار للبرميل.