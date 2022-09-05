وقالت تراس، في خطاب، أمام مؤتمر حزب المحافظين، بعد الإعلان عن فوزها، اليوم الاثنين، إنها ستضع من الأسبوع الأول خطة لمعالجة ارتفاع فواتير الطاقة وتأمين إمدادات الوقود في المستقبل.

وأضافت أنها ستقدم أيضا عريضة لخفض الضرائب وتنمية الاقتصاد، والعمل على خطة الرعاية الصحية.

وتعاني بريطانيا، من أزمة طاقة، على غرار جيرانها في أوروبا، نتيجة نقص إمدادات الغاز الروسية، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز بمستويات قياسية، أثرت بشكل سلبي على الحياة المعيشية للسكان.

واعتبارا من أكتوبر المقبل، ستزيد فواتير الطاقة المنزلية في بريطانيا بنحو 80 بالمئة، بحسب الأسعار الجديدة التي أقرتها الجهة المنظمة في البلاد.

وقفز معدل التضخم في بريطانيا إلى 10.1 بالمئة على أساس سنوي في يوليو الماضي، عند أعلى مستوى في أكثر من 4 عقود، ومن المتوقع أن يواصل الصعود إلى 13 بالمئة بعد زيادة أسعار الطاقة.

ويتزايد التشاؤم مؤخرا باتجاه الاقتصاد البريطاني نحو الركود. وتوقع بنك إنجلترا أن يبدأ الركود في الربع الأخير من العام الجاري، وأن يستمر حتى أوائل عام 2024.