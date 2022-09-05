وبحسب قرار ولي العهد البحريني، ورئيس مجلس الوزراء، سلمان بن حمد آل خليفة، الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية، فإن المجلس الجديد سيكون برئاسة وزير المالية والاقتصاد، وعضوية وزيري الصناعة والتجارة، والمواصلات والاتصالات.

كما يضم التشكيل أيضا، مستشار الشؤون السياسية والاقتصادية بديوان ولي العهد، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، واثنين آخرين. وستكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة الجديد 4 سنوات.

تأسس صندوق "ممتلكات" في عام 2006، وهو يدير حاليا أكثر من 18 مليار دولار، وتحول الصندوق للربحية العام الماضي بقيمة 45.6 مليون دينار (121 مليون دولار)، مقابل خسارة بلغت 550.7 مليون دينار في 2020.

ويستثمر الصندوق في عدة قطاعات بالبحرين وخارجها، من بينها الخدمات المالية والعقارات والسياحة والصناعة والتعليم والطيران والاتصالات والإعلام والتكنولوجيا والسيارات، ويمتلك حصصا في شركات كبرى منها ماكلارين البريطانية للسيارات، وألمنيوم البحرين "ألبا".