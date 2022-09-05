وتعتبر "أردنت" هي رابع أكبر مشغل خاص لمستشفيات الرعاية الحرجة في الولايات المتحدة والتي تشغل 30 مستشفى وأكثر من 200 موقع رعاية صحية في ست ولايات، ويعمل لديها نحو 26 ألف موظف. وسيتم إنجاز استثمار "بيور هيلث" من خلال شراء حصة أقلية في "أردنت" من مجموعة "إيكويتي للاستثمارات"، وهي شركة استثمار خاصة مقرها شيكاغو وتمتلك أغلبية أسهم "أردنت".

وكجزء من الاتفاقية، ستحصل "بيورهيلث" على حق رقابي بمجلس إدارة شركة "أردنت"، إلا أنها لن يكون لها مقعد في مجلس إدارتها. كما لا تشمل الاتفاقية خطط تأسيس توسيعية "لأردنت" أو أي تعاون بين "أردنت" و "بيورهيلث" في مجال تقديم الرعاية الصحية.

وبهذا الصدد، قال رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مجموعة "إيكويتي للاستثمارات"، سام زيل، : "تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية في مجموعة "إيكويتي للاستثمارات" في شراكتها مع مؤسسات تحمل الرؤية ذاتها وتمتلك الخبرة والحرص على تفعيل فرص الاستثمار. ونتطلع إلى بناء علاقة مثمرة مع "بيور هيلث" التي تواصل استكشاف الآفاق المتنوعة لقطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيور هيلث"، فرحان مالك: "تمثل اتفاقية الاستثمار الكبيرة نقلة نوعية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارات والعالم، وتعتبر فرصة هامة "لبيور هيلث" حيث نتواصل لبناء علاقات مع كبار مقدمي حلول الرعاية الصحية في الولايات المتحدة للاستفادة من أعلى المعايير وأفضل الممارسات السريرية".

وأضاف مالك: "تمتلك "أردنت" سجلاً حافلاً في تقديم خدمات متميزة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ونتطلع إلى اكتساب المزيد من المعارف والخبرات لدعم هدفنا الأكبر المتمثل في تطوير علم اطالة العمر وفتح آفاق أطول لعمر البشرية".