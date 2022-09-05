ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6 بالمئة، بينما هبط المؤشر داكس الألماني 2.8 بالمئة.

وتراجعت أسهم شركات المرافق الألمانية يونيبر وآر.دبليو.إي وإي. أون وبي.إن.إي بين 3.5 بالمئة و11 بالمئة.

وكانت غازبروم، قد أعلنت الجمعة، أن خط الأنابيب الرئيسي إلى ألمانيا سيظل مغلقا إلى أجل غير مسمى بينما كان من المتوقع إعادة تشغيله يوم السبت بعد ثلاثة أيام من أعمال الصيانة.

وحمل الكرملين، الساسة الأوروبيين مسؤولية الإبقاء على خط أنابيب الغاز الرئيسي مغلقا، قائلا إن عقوباتهم الاقتصادية أعاقت صيانة خط الأنابيب.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي سيناقشون خيارات لكبح أسعار الطاقة المرتفعة، منها تحديد سقف لأسعار الغاز وخطوط ائتمان طارئة للشركاء في سوق الطاقة.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الاتحاد في التاسع من سبتمبر الجاري.

كما يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع والذي من المتوقع خلاله رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس للحد من التضخم الذي بلغ مستوى قياسيا.

وزادت أسهم شركات الطاقة في أوروبا واحدا بالمئة وسط ارتفاع لأسعار النفط.