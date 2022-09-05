وقالت "سالك" التي تحولت إلى شركة مساهمة خاصة في يونيو، إنها ستبيع 1.5 مليار سهم للجمهور مع اعتزامها الإدراج بالبورصة في 29 سبتمبر، وسيتم تأكيد سعر الطرح في 22 سبتمبر، بحسب نشرة الإصدار.

وأعلن نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد عن خطط في نوفمبر لتحويل سالك التي كانت وقتئذ قسما في هيئة الطرق والمواصلات، إلى شركة عامة. واستهدف إدراجها وتسع شركات أخرى مرتبطة بالحكومة في البورصة لتعزيز نشاط سوق الأوراق المالية.

وقالت "بلومبرغ" الشهر الماضي، إن الاكتتاب العام لشركة "سالك" من المتوقع أن يجمع نحو مليار دولار، وهو ما يقيم الشركة عند حوالي 5 مليارات دولار.

يذكر أن دبي أطلقت "سالك" عام 2007، وهو نظام إلكتروني للتعرفة المرورية في الإمارة، يمكن سائقي المركبات من المرور عبر بواباته دون التوقف في أكشاك تحصيل رسوم المرور أو نقاط وقوف.

وأعلنت سالك عن أرباح أساسية قدرها 800 مليون درهم (217.82 مليون دولار) في النصف الأول من هذا العام، مقارنة مع 637.41 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2021.

ويتضمن الطرح العام الأولي لسالك ثلاث شرائح- واحدة للأفراد والثانية للمستثمرين المحترفين والثالثة للموظفين. وسيتم تخصيص 5 بالمئة من الأسهم لجهاز الإمارات للاستثمار.

وذكرت الوثيقة أن بنك الإمارات دبي الوطني وغولدمان ساكس، وبنك أوف أميركا منسقون عالميون مشتركون للعملية، في حين أن سيتي غروب والمجموعة المالية هيرميس المصرية وإتش.إس.بي.سي مديرون مشتركون للدفاتر.