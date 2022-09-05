وأدلى الوزير تشو كيونج هو، بهذه التصريحات في بداية اجتماع مقرر لكبار المسؤولين الاقتصاديين والماليين والذي ضم أيضا رؤساء البنك المركزي واثنين من هيئات تنظيم الأسواق المالية.

وتم عقد الاجتماع في الوقت الذي أدى فيه تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى لسياساتها الصارمة وعلامات التباطؤ في معظم الاقتصادات الرئيسية إلى خفض الوون الكوري وأسعار السندات والأسهم.

ولم يذكر وزير المالية تفاصيل الإجراءات التي قد تتخذها السلطات.

وقال تشو إن العوامل الخارجية هي المسؤولة في الغالب عن التقلبات المتزايدة في الأسواق المحلية، مضيفا أن العناصر الأساسية الاقتصادية للبلاد ما زالت قوية مثل رصيد الحساب الجاري الذي لا يزال فائضا.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "يونهاب" عن مسؤول حكومي قوله أن بلاده تخطط لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي في الوقت المناسب إذا زادت تقلبات السوق، بدافع من سلوك القطيع أو عوامل المضاربة في السوق.

وبهذا الصدد، قال النائب الأول لوزير المالية بانغ كي-سون إن الحكومة ستعيد أيضا شراء سندات الخزانة واتخاذ خطوات للمساعدة في كبح ارتفاع عائدات السندات عند الحاجة إذا أظهرت سوق السندات توترا وسط زيادة أسعار الفائدة العالمية.

وذكرت وزارة المالية أن قيمة العملة الكورية الجنوبية تراجعت مقابل الدولار الأميركي بسبب عوامل خارجية مثل قوة الدولار عالميا وليس قضية سلامة الدولة الخارجية.