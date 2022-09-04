وأضاف زيلينسكي خلال اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنه قد حث الاتحاد الأوروبي على فرض المزيد من العقوبات على روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه بحث مع فون دير لاين تخصيص الدفعة التالية من مساعدات الاتحاد الأوروبي المالية لأوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

وكان رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميهال، قد قال في وقت سابق اليوم، إن بلاده تتوقع تلقي مساعدات مالية قدرها 5 مليارات يورو، أي نحو 4.98 مليار دولار، من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لدعم الاقتصاد والجيش.

وشدد زيلينسكي على الحاجة لإعداد الحزمة الثامنة من العقوبات ضد موسكو، بما يتضمن حظر إصدار التأشيرات للمواطنين الروس.

وأضاف زيلينسكي، الذي يحث الأوروبيين على توقع شتاء صعب بسبب تقليص صادرات النفط والغاز الروسية، أنه نسق مع فون دير لاين "الخطوات اللازمة للحد من حصول روسيا على أرباح زائدة عن الحد من بيع النفط والغاز".