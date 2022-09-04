وذكرت صحيفة "صنداي تليجراف" أن تراس جددت تعهدها بأن تتحلى بالجرأة في معالجة مشكلات الاقتصاد البريطاني، والذي يعاني من تضخم تجاوز مستويات تاريخية بأكثر من 10 بالمئة، ويواجه ركودا محتملا.

وقالت تراس، والتي قد تخلف رئيس وزراء بريطانيا الحالي، بوريس جونسون، إنها تدرك مدى صعوبة أزمة تكلفة المعيشة التي تواجهها كافة الأسر، مضيفة أنها ستتخذ "إجراءات حاسمة" لضمان تمكن الأسر والشركات من اجتياز هذا الشتاء والشتاء التالي.

وكتبت تراس قائلة: "إذا تم انتخابي، فإنني أخطط خلال الأسبوع الأول من إدارتي الجديدة لتحديد إجراءاتنا الفورية بشأن فواتير الطاقة وإمدادات الطاقة".

وأضافت أن نهجها سيكون من شقين، إجراءات فورية لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة، بالتوازي مع خطة لتحقيق النمو الاقتصادي.

وأضافت أنها ستعين مجلسا من المستشارين الاقتصاديين للحصول على "أفضل الأفكار" حول كيفية تعزيز اقتصاد المملكة المتحدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتم اختيار تراس زعيمة جديدة لحزب المحافظين الحاكم وبالتالي رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة غدا الاثنين.