وأضافت الشركة في تقرير لها، اليوم السبت، أنها لا تستبعد حدوث مزيد من التدهور في أوضاع البلاد فيما يتعلق بأمن الطاقة.

وتأتي تصريحات الشركة، والتي تنظم شبكة الغاز في أكبر اقتصاد في أوروبا، بعد يوم من إعلان شركة "غازبروم" الروسية وقف شحنات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى أجل غير مسمى، نتيجة عطل في أحد توربينات الخط.

وتراجعت روسيا عن الموعد النهائي لاستئناف التدفقات عبر خط الأنابيب والذي كان مقررا يوم السبت، قائلة إنها وجدت تسربا للنفط في محرك للخط أثناء الصيانة، بعد أن أوقفت إمدادات الخط بشكل كلي نهاية شهر أغسطس.

وقالت الشركة المنظمة الألمانية في تقريرها اليومي عن وضع الغاز إن العيوب التي يزعم الجانب الروسي وجودها في توربين خط "نورد ستريم 1" ليست سببا فنيا لوقف التدفقات.

وتأتي تصريحات الشركة على الرغم من تأكيد المستشار الألماني أولاف شولتس، في بيان له الثلاثاء الماضي أن ألمانيا اتخذت العديد من الاستعدادات التي جعلتها في وضع أفضل بكثير من حيث أمن الإمدادات مما كان متوقعا قبل شهرين.

وأضاف أن ألمانيا تستطيع التعامل بشكل جيد مع التحديات الروسية، والتي تستخدم الغاز "كجزء من استراتيجيتها في التعامل مع أزمة أوكرانيا".