وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي في إشعار له، إنه تلقى طلبات من الشركات والأطراف المعنية الأخرى داخل الولايات المتحدة للإبقاء على التعريفات المفروضة في 2018 و 2019 على قائمة من البضائع والسلع الصينية.

وأوضح المكتب أن الطلبات قد تم استلامها من قبل الشركات خلال فصلي الربيع والصيف من العام الجاري.

واستنادا إلى قانون التجارة الأميركي لعام 1974 الذي تم بموجبه فرض الرسوم، سيقوم مكتب الممثل التجاري الأميركي بمراجعة رسمية ليقرر ما إذا كان يجب إبقاء سريان التعريفات أو إلغائها، وهي عملية قد تستغرق شهورا، بحسب تقرير لرويترز.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي الحالي بايدن تدرس إمكانية إزالة بعض التعريفات المفروضة على السلع الصينية كوسيلة لتقليل الارتفاع الكبير في التضخم، والذي تشهده الولايات المتحدة مع العديد من اقتصادات العالم منذ اندلاع أزمة أوكرانيا في فبراير الماضي.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد فرض رسومًا على العديد من الواردات الصينية، والتي لا تزال مطبقة منذ عام 2018، بعد حرب اقتصادية اندلعت بين أكبر اقتصادين في العالم، بسبب رغبة إدارة الرئيس ترامب آنذاك في مراجعة المعاهدات والاتفاقات التجارية مع الصين.