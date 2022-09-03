وقال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، باولو جنتيلوني، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي يتوقع من روسيا أن تحترم عقود الطاقة التي أبرمتها، لكنه مستعد لمواجهة التحدي إذا لم تفعل ذلك، في رد منه على وقف إمدادات الغاز.

وأضاف جنتيلوني خلال مؤتمر أعمال منتدى "أمبروسيتي" في شمال إيطاليا، أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد إذا استمر أو زاد استخدام الطاقة كسلاح من قبل الجانب الروسي، موضحًا أن مستويات تخزين الغاز لدى دول الاتحاد مرتفعة، كما أن الدول تقوم بتطبيق خطط للحفاظ على الطاقة قبل حلول فصل الشتاء.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أدريان واتسون، قد قال في وقت سابق لرويترز، إن ما قامت به روسيا ليس بالغريب، حسب تعبيره حول قطع إمدادات الغاز، موضحًا أن موسكو قد تستمر في استخدام الطاقة كسلاح ضد الأوروبيين.

روسيا والغرب .. صد ورد

على الرغم من أن البيانات التي نشرها موقع "نورد ستريم" يوم الجمعة قد أشارت إلى أن إمدادات الغاز ستعود عبر الخط، إلا أن شركة "غازبروم" الروسية، والتي تقوم بتصدير الغاز عبر الخط، أعلنت أنها لن تستطيع استئناف ضخ الغاز بأمان إلى أوروبا عبر خط "نورد ستريم 1" إلا بعد أن تقوم شركة "سيمنس" الألمانية بإصلاح عطل في أحد توربينات الخط.

ولم توضح "غازبروم" إطارا زمنيا جديدا لاستئناف ضخ الغاز، بعد أن ألقت الكرة في ملعب الشركة الألمانية.

تصريحات "غازبروم" جاءت بعد أن وافقت دول مجموعة السبع، بنفس اليوم، على الوصول إلى خطة تهدف لوضح حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي، على أن يحقق السعر المقترح ربحا للجانب الروسي، بما يضمن عدم قطع الإمدادات النفطية.

وجاءت موافقة مجموعة السبع على خطة تحديد أسعار النفط الروسي بعد تحذيرات من مسؤولين في روسيا من أن تطبيق سقف لأسعار النفط الروسي سيمنع الغاز عن أوروبا، كما أنه سيؤثر على سوق النفط العالمي.

وقال الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، في وقت سابق من يوم الجمعة، إن موسكو ستوقف إمدادات الغاز لأوروبا بشكل كامل إذا مضت بروكسل قدما في تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.

وكتب ميدفيديف على تطبيق تيليغرام، أنه لن يكون هناك غاز روسي في أوروبا، ردا على تصريحات لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بشأن وضع سقف للسعر الذي تدفعه أوروبا مقابل النفط الروسي، سبقت موافقة مجموعة السبع.

وجاءت تصريحات ميدفيديف بالتزامن مع تصريحات لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، والذي أكد أن أوروبا لن تحصل على الغاز الروسي، إذا تبنت الدول الغربية قرار سقف أسعار النفط.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أكد يوم الخميس، أن بلاده لن تقوم بتوريد النفط إلى الدول "غير الصديقة"، والتي ستدعم مبادرة وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي.