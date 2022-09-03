اختتمت الأسهم الأميركية تعاملات الأسبوع على تراجع، يوم الجمعة، إذ عكست المؤشرات اتجاهها بعد المكاسب المبكرة في بداية التداولات عقب نتائج الوظائف الأميركية القوي، متأثرة بأزمة الغاز الأوروبية، لتسجل ثالث تراجع أسبوعي على التوالي.