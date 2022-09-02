وأضافت رانديري في تصريحات لـ "سكاي نيوز عربية" أن هذا التسريع عجل من سرعة إتمام المشاريع، واختصر فترة زمنية تقدر بعامين ونصف تقريبا، إذ وجد العملاء أن الخدمات السحابية تقدم لهم المرونة والقابلية للتوسع في أنظمتهم بسهولة.

وقالت المديرة التنفيذي إن لدى "أمازون ويب سيرفيسز" عملاء تمكنوا من الاستفادة من سهولة الابتكارات التي تتيحها الخدمات السحابية، كشركة "زوم" والتي تمكنت من استيعاب أكثر من 300 مليون مستخدم بعد الوباء، مقارنة بنحو 10 ملايين فقط قبل الوباء.

وقالت رانديري إنها تلاحظ 3 أهداف رئيسية يحتاجها الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط، وهي خدمات التحول الرقمي لاستخدام التكنولوجيا، والنقطة الثانية هي مساعدتهم لتحديد النقص في الخبرات التقنية، والتي تعد أحد أكبر معوقات التحول الرقمي، والأمر الثالث هو مساعدتهم لاستدامة التحول الرقمي الذي يحققونه دون مشاكل مستقبلية.

وأضافت رانديري أن خدمات "أمازون ويب سيرفيسز" تتيح للعملاء الحصول على خدمات تخزين البيانات وتحليلها محليا، بجانب كافة الخدمات التي تقدمها الشركة عالميًا.

وتأتي تصريحات رانديري بعد أن أعلنت "أمازون ويب سيرفيسز"، التابعة لشركة "أمازون" عن افتتاح منطقتها الثانية لمراكز بياناتها في الشرق الأوسط، لتكون منطقة "أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط" بالإمارات.

وكانت المنطقة الأولى في البحرين، إذ أشارت رانديري إلى المنطقة الأولى قد تم افتتاحها في 2019.

وقالت رانديري إن الشركة ستضخ استثمارات بقرابة 5.5 مليار دولار في الإمارات حتى 2036، وهذه الاستثمارات ستوفر ستة آلاف وظيفة بدوام كامل لدى مزودي الخدمة الخارجيين.

وأضافت أنها تتوقع مساهمة الاستثمارات في اقتصاد الإمارات بما يعادل 41 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة عشر المقبلة.

وأكدت المديرة التنفيذية أن التسارع في عمليات التحول الرقمي سيساهم في توفير وظائف أكثر، وأشارت إلى أن "أمازون ويب سيرفيسز" تعهدت بتوفير التدريب لنحو 29 مليون شخص حول العالم بالمجان سواء للشباب، أو لعملاء الشركة.

وتتعاون "أمازون ويب سيرفيسز" مع الحكومة الإماراتية وبعض الجامعات داخل الدولة، لتوفير التدريب اللازم.

من جهة أخرى، قالت رانديري إن الخدمات السحابية لازالت حديثة في المنطقة، إذ أن نحو 5 إلى 15 بالمئة فقط من العمليات بالشركات في المنطقة يتم تحويلها إلى الخدمات السحابية، لذلك لا تزال أمام "أمازون ويب سيرفيسز" الكثير من عمليات التحول الرقمي لتقوم بها، خاصة في ظل الطلب القوي من العملاء على هذه الخدمات.

وأكدت أن الشركة متحمسة للقيام بتطوير الخدمات في المنطقة، إذ لدى "أمازون ويب سيرفيسز" مكاتب في الإمارات والبحرين والسعودية، وتقوم الشركة أيضًا بتوفير خدماتها في 87 دولة عبر 27 منطقة جغرافية، كما تخطط الشركة لافتتاح 15 منطقة أخرى جديدة.