وأرجعت كوريا الجنوبية العجز القياسي في الميزان التجاري لارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

ويأتي العجز على الرغم من ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 6.6 بالمئة على أساس سنوي خلال أغسطس، بحسب بيانات حكومية صدرت الخميس.

وأظهرت البيانات أن كوريا الجنوبية قد سجلت عجزا تجاريا للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، وهي السلسلة الأطول منذ 2008.

وبلغت قيمة الصادرات الكورية الجنوبية 56.67 مليار دولار في أغسطس الماضي، مقابل 53.2 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي وفقا للبيانات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

ويعتبر العجز بالميزان التجاري الكوري في شهر أغسطس هو الأكبر منذ أن بدأت الوزارة في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1956.

وحققت صادرات البلاد ارتفاعا على أساس سنوي في أغسطس للشهر الثاني عشر على التوال.

وارتفعت واردات كوريا الجنوبية بنسبة 28.2 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس لتصل إلى 66.15 مليار دولار.

وقالت الوزارة إن البلاد تعتمد على الواردات لمعظم احتياجاتها من الطاقة، إذ ارتفعت قيمة وارداتها من الطاقة بنسبة 91.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 18.52 مليار دولار في أغسطس.