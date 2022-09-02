وكرر مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء، دعمهم لمزيد من الزيادات في معدلات الفائدة لكبح التضخم.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الإمارات، عملاتها بالدولار وتتبع بشكل عام تحركات سياسة الفيدرالي الأميركي، مما يعرض المنطقة لتأثير مباشر لتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي بنسبة 0.6 بالمئة، مع هبوط سهم بنك المشرق بنحو 10 بالمئة، وانخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.7 بالمئة.

وفي سوق أبوظبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4 بالمئة، بعد تسجيل خسائر لأربع جلسات، إذ تلقى دعما من ارتفاع سهم الشركة العالمية القابضة 0.2 بالمئة.

وانتعشت بورصة أبوظبي، استجابة لانعكاس في أسعار النفط.

وقال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "بي.دي سويس"، إن أسعار النفط القوية يمكن أن تساعد السوق على التعافي.

وقفزت أسعار النفط وسط توقعات لأن تناقش أوبك+ تخفيضات الإنتاج في اجتماع يوم الخامس من سبتمبر، لكن المخاوف إزاء قيود مكافحة كوفيد-19 في الصين وضعف الاقتصاد العالمي حدت من المكاسب.

وبحلول الساعة 11:40 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار أو بنسبة 1.5 بالمئة إلى 93.78 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بواقع 1.43 دولار أو بنسبة 1.7 بالمئة إلى 88.04 دولار للبرميل.