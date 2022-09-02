ووفقا لآخر الأرقام الرسمية المعلنة، فإن البرنامج الحكومي حقق 50 في المئة من أهدافه، المتمثلة في توفير ربع مليون فرصة عمل خلال عامين.

وقال جمال بومهدي، واحد من الشباب الذين استافدوا من هذه الفرصة، لـ"سكاي نيوز عربية": "تحسن مدخولي منذ ثلاثة أشهر.. صارت الحركة رائجة عندي بفضل برنامج أوراش.. وتهيئة مدينة سلا. ننظف الحدائق.. نجمع النفايات .. ونسقي الأشجار والنباتات".

وتشكل أشغال البستنة جزءا من الأنشطة المندرجة في برنامج أوراش، التي تضم كذلك مجالات التربية والتعليم والرياضة والفنون وغيرها من الحرف والمهن..

ولقيت مبادرات التشغيل هاته استحسانا أيضا من قبل ناشطي المجتمع المدني، الذين يقولون إن ما ينقص هؤلاء المستفيدين هو الديمومة في العمل والاستقرار الوظيفي.