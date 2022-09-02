وعدلت وزارة العمل الأميركية، بيانات الوظائف الجديدة التي تمت إضافتها في شهر يوليو الماضي، بخفض طفيف بمقدار ألفي وظيفة، إلى 526 ألف وظيفة جديدة، وهو الرقم الذي تجاوز التوقعات بشكل ملحوظ.

وكشفت البيانات أن معدل البطالة في شهر أغسطس ارتفع إلى 3.7 بالمئة مقارنة مع 3.5 بالمئة في الشهر السابق، وذلك على عكس التوقعات باستقرارها عند نفس مستوى شهر يوليو.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع الفائدة في يوليو الماضي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثاني على التوالي، وبأعلى وتيرة زيادة منذ 1980، في مسعى منه لتهدئة أعلى معدل للتضخم منذ 40 عاما.

وكان اقتصاديون تحدثوا لـ "فاينانشال تايمز" قد توقعوا أن تأتي بيانات الوظائف الأميركية لشهر أغسطس أقل من تلك الخاصة بشهر يوليو، لكنها تظل في منطقة التوسع، مما يعكس النمو للشهر العشرين على التوالي.