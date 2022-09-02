عملة المملكة المتحدة، سجلت بالفعل أسوأ أداء شهري لها منذ تصويت بريكست، حيث تراجعت بنحو 5 بالمئة في أغسطس الماضي، فيما تشير التوقعات إلى أن الجنيه الإسترليني قد يواصل الانخفاض قريبا مقتربا من التعادل مع الدولار، وهذا من شأنه أن يرفع تكلفة الواردات، ويزيد من حدة التضخم، المتأثر بشدة بارتفاع أسعار الطاقة.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنحو 14 بالمئة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، ليصل إلى مستوى 1.15 دولار.

ويتوقع بنك استثمار "كابيتال إيكونوميكس" أن ينخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته التاريخية عند مستوى 1.05 دولار بحلول منتصف عام 2023، فيما يتوقع "نومورا بنك" أن يلامس الجنيه مستوى 1.06 دولار في نهاية 2023، كما يتوقع "بنك أوف كندا" أن يصل إلى 1.07 دولار في نفس الوقت تقريبا.

من جانبه، قال أشرف العايدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "انترماركت استراتيجي"، في تصريحات خاصة لـ"اقتصاد سكاي نيوز عربية": "لا أتوقع أن ينخفض الجنيه إلى 1.05 دولار، ولكن من الممكن أن يهبط إلى حوالي 1.10 أو 1.11 دولار".

وأشار إلى أن الجنيه الإسترليني، يواجه ضغوطا كبيرة تدفعه إلى النزول، وذلك بسبب عدة عوامل مجتمعة، من بينها ارتفاع أسعار الطاقة، والبطالة، والانكماش، إلى جانب ارتفاع الدولار الأمريكي.

"أيضا بريطانيا تعتبر من أكبر البلدان في العجز التجاري، والديون، وهي عوامل تؤدي إلى الضغط على سعر الجنيه الإسترليني، هذا بالطبع إلى جانب الازمات المتعلقة بالبريكست".

يذكر أن اقتصاد بريطانيا انكمش في الربع الثاني من عام 2022، بنسبة 0.1 بالمئة، حيث عصفت أزمة تكلفة المعيشة بالوضع الاقتصادي الحالي. ويعد هذا الانكماش هو الأول منذ أزمة وباء كورونا في الربع الأول من عام 2020.

وقال كبير الاقتصاديين، بول ديلز، بوحدة المملكة المتحدة في بنك استثمار "كابيتال إيكونومكس"، إن أزمة الطاقة الأوروبية ستدفع منطقة اليورو والمملكة المتحدة إلى الركود الاقتصادي.

وأضاف، في مذكرة بحثية، أن الجنيه الإسترليني قد يقترب من مستوى التعادل مع الدولار، بعد أن تراجع اليورو بالفعل دون حاجز التكافؤ مقابل العملة الأميركية.

وتكبدت معظم العملات العالمية خسائر قوية أمام الدولار، مع اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع معدلات الفائدة بشكل قوي لوقف التضخم المتسارع.