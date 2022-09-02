وبحلول الساعة 0117 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.20 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 93.56 دولار للبرميل.‭ ‬

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 87.77 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود الخامين 3 بالمئة في الجلسة السابقة إلى أقل مستوى في أسبوعين. ويتجه خام برنت صوب انخفاض أسبوعي بنحو 8 بالمئة، كما يتجه خام غرب تكساس الوسيط صوب التراجع بنحو 6 بالمئة خلال الأسبوع.

ومن المتتظر أن يجتمع تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها في الخامس من سبتمبر على خلفية تراجع أسعار النفط وانخفاض الطلب، على الرغم من أن السعودية تقول إن الإمدادات تظل محدودة.

وكانت بيانات لإدارة معلومات الطاقة قد أظهرت أن مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة الأميركية قد تراجعت خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفع مخزون نواتج التقطير.

كما هبطت مخزونات الخام 3.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس، إلى 418.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.

وانخفض مخزون البنزين بمقدار 1.2 مليون برميل إلى 214.5 مليون برميل، متماشيا مع توقعات المحللين.

وأظهرت بيانات الإدارة أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع في شهر يونيو بنسبة 1.7 بالمئة إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2020.