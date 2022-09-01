وتراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 259 نقطة ، أو بنسبة 0.82 بالمئة، إلى 31,250 نقطة.

وهبط المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 45.88 نقطة، أو بنسبة 1.15 بالمئة، إلى 3,911 نقطة.

كما تراجع المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 193.4 نقطة، أي بنسبة 1.65 بالمئة، إلى 11,620.63 نقطة.

وكانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت في أولى جلسات شهر سبتمبر بشدة، إذ أدت المخاوف حيال زيادات حادة في معدلات الفائدة ومعدلات التضخم القياسية في المنطقة إلى دفع المؤشر "ستوكس 600" إلى أدنى مستوياته في 7 أسابيع، اليوم الخميس.

وتراجع المؤشر الأوروبي لليوم الخامس على التوالي، لينخفض بنسبة 0.8 بالمئة بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت جميع القطاعات خلال التداول، وكانت أسهم التكنولوجيا، والتي تتأثر بشدة مع تغير معدلات الفائدة، من بين أكبر الخاسرين.

وهبطت أسهم قطاع التعدين بنسبة 1.8 بالمئة بعد هبوط أسعار المعادن.