وبحلول الساعة 0006 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 95.27 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 89.23 دولار للبرميل.

وجاءت أحدث تقلبات في السوق في أعقاب مخاوف من عدم كفاية الإمدادات في الشهور التي أعقبت أزمة أوكرانيا، وبينما تحاول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) جاهدة لزيادة الإنتاج.

لكن الإنتاج في أوبك والولايات المتحدة زاد إلى أعلى مستوياته منذ أوائل أيام وباء كورونا.

ووفقا لمسح أجرته رويترز زاد إنتاج أوبك إلى 29.6 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، في حين ارتفع الإنتاج الأميركي إلى 11.82 مليون برميل يوميا في يونيو. وبلغ الإنتاج في دول المنظمة وفي الولايات المتحدة أعلى مستوياته منذ أبريل 2020.

في الوقت نفسه واصل نشاط المصانع في الصين تراجعه في أغسطس بفعل فرض قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 وأسوأ موجة حر منذ عقود وتعثر قطاع العقارات، وهو ما يؤثر سلبا على الإنتاج ويشير إلى أن الاقتصاد يكافح للحفاظ على القوة الدافعة.