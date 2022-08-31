وكانت "غازبروم" قد توقفت عن الإعلان رسميا عن نتائجها المالية منذ اندلاع أزمة أوكرانيا في 24 فبراير، لكن مسؤولين استمروا في تقديم مؤشرات بشأن أداء الشركة.

وقال ميلر إن إنتاج "غازبروم" من الغاز الطبيعي بلغ 288.1 مليار متر مكعب في الفترة من يناير إلى أغسطس، وإن الصادرات إلى خارج رابطة الدول المستقلة بلغت 82.2 مليار متر مكعب.

وتقول غازبروم إن إنتاجها من الغاز من أول يناير إلى 15 أغسطس هبط بنسبة 13.2 بالمئة، في حين هوت الصادرات إلى خارج دول الاتحاد السوفيتي السابقة بنسبة 36.2 بالمئة على أساس سنوي، على خلفية المواجهة مع الغرب بسبب أزمة أوكرانيا.

وقالت الشركة يوم الثلاثاء إنها حققت أرباحا صافية قياسية بلغت 2.5 تريليون روبل، أي نحو 41.75 مليار دولار في النصف الأول من 2022 .

وقال ميلر، وهو حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الغرب ارتكب خطأ برفضه عقودا طويلة الأجل لتوريد الغاز الروسي.

وأضاف أن أسعار الغاز في السوق الفورية ربما تتجاوز أعلى مستوياتها على الإطلاق بسبب العقوبات والقرارات خاطئة من الهيئات التنظيمية الغربية.

وقال ميلر أيضا إن صادرات الغاز الروسي إلى الصين قفزت 60 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من 2022 في حين أن خزانات الغاز في روسيا مملوءة بنسبة 92 في المئة.