وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة الأميركية قد تراجعت خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفع مخزون نواتج التقطير.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة، اليوم الأربعاء، أن مخزونات الخام هبطت 3.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس، إلى 418.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.

وانخفض مخزون البنزين بمقدار 1.2 مليون برميل إلى 214.5 مليون برميل، مجاريا توقعات المحللين.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بمقدار 111 ألف برميل إلى 111.7 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 960 ألف برميل.

وأضافت أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع الأسبوع الماضي بمقدار خمسة آلاف برميل يوميا إلى 1.99 مليون برميل يوميا.

ومن جهة أخرى، قالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع في شهر يونيو بنسبة 1.7 بالمئة إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2020 .

وأضافت الوكالة الحكومية في تقرير شهري إن إنتاج النفط ارتفع إلى حوالي 11.8 مليون برميل يوميا في يونيو، من نحو 11.6 مليون برميل يوميا في مايو.