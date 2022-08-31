وتراجع المؤشر الرئيسي في السوق السعودي بنسبة 1.38 بالمئة مسجلا أكبر انخفاض له خلال اليوم منذ 30 يونيو، متأثرا بهبوط سهم بنك الرياض بنسبة 4.7 بالمئة، وسهم شركة النفط العملاقة أرامكو بنسبة 1.7 بالمئة.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها السعودية، عملاتها المحلية بالدولار، وتتبع بشكل عام تحركات سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

واستمرت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، في التراجع بسبب مخاوف المستثمرين إزاء اعتلال الاقتصاد العالمي ومؤشرات انخفاض الطلب على النفط من مجموعة أوبك+ وتشديد قيود كوفيد-19 في الصين.

وانخفض المؤشر الرئيسي في سوق دبي المالي بنسبة 0.59 بالمئة، متأثرا بنزول سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، بنسبة 2.2 بالمئة.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الثلاثاء إنه من المتوقع أن تتأثر استثمارات البنوك الخليجية المنكشفة على تركيا بشكل سلبي في النصف الثاني من العام الحالي وحتى عام 2023.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي على انخفاض 0.9 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.3 بالمئة بقيادة سهم البنك التجاري الدولي الذي تراجع بنسبة 3.1 بالمئة.