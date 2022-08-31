وتتوقع اللجنة أن تحقق سوق النفط فائضا لا يقل عن 3.1 مليون برميل يوميا في سبتمبر على أن ينخفض إلى 0.6 مليون في أكتوبر قبل أن يرتفع إلى 1.4 مليون برميل يوميا في نوفمبر.

وتقدم اللجنة، التي تجتمع اليوم الأربعاء، المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، والمعروفين باسم أوبك+، بشأن أساسيات السوق.

وبحسب وكالة "رويترز"، أظهر تقرير اللجنة أن أوبك+ تتوقع أيضا فائضا قدره 900 ألف برميل يوميا العام المقبل.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قد خفضت توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العام الجاري بنحو 260 ألف برميل يوميا، مرجعة ذلك إلى عودة محتملة لقيود كورونا، وحالة عدم اليقين الجيوسياسية.

وتوقعت "أوبك" في تقرير سوق النفط لشهر أغسطس أن ينمو الطلب على النفط خلال العام الجاري بمقدار 3.1 مليون برميل يوميا، ليصل متوسط الطلب الإجمالي على النفط إلى 100 مليون برميل يوميا هذا العام.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان قد قال، الأسبوع الماضي، إن مجموعة أوبك بلس أكثر التزاماً ومرونة، ولديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكنها من التعامل مع هذه التحديات، التي تشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرق مختلفة، وهو ما أثبتتهُ مجموعة أوبك بلس مرارًا وبوضوح خلال عامي 2020 و2021.

وفي سياق متصل، قال الأمين العام الجديد لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغيص، إن تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة يعكس مخاوف من التباطؤ الاقتصادي ويخفي أساسيات السوق الفعلية، بينما عبر عن وجهة نظر متفائلة نسبيا بشأن التوقعات للسوق لعام 2023 مع تصدي العالم للتضخم المتزايد.

وقال الغيص، إن الطلب على النفط قوي في السوق الفعلية، وإن القلق من تباطؤ الاقتصاد الصيني مبالغ فيه، مضيفا أن من المرجح أن يجد الطلب دعما من استخدام وقود الطائرات مع زيادة السفر.