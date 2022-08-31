وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1721.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:35 بتوقيت غرينتش ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 27 يوليو تموز عندما سجل 1718.70 دولار للأونصة.

وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1733.10 دولار للأونصة.

وقال إيليا سبيفاك، خبير العملات في "ديلي إف.إكس" إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا ينوي القيام بالتيسير النقدي بدرجة كبيرة في المستقبل القريب، مؤكدًا أن تركيزه الآن منصب على مكافحة التضخم.

وأضاف أن هذا يساهم في تراجع أسعار الذهب وارتفاع الدولار.

وقال جون وليامز، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أمس الثلاثاء إن الفيدرالي سيحتاج على الأرجح إلى أن يصل بسياسته الخاصة بمعدل الفائدة "إلى حد ما فوق" 3.5 بالمئة والإبقاء عليها عند هذا الحد حتى نهاية 2023.

وساهمت البيانات الأخيرة، التي كشفت عن زيادة في عدد الوظائف الأميركية الجديدة في يوليو، وعودة ثقة المستهلكين بشكل فاق التوقعات في أغسطس في تعزيز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيظل متمسكا بتشديد سياسته النقدية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 18.37 دولار للأونصة، لتتراجع بأكثر من 9 بالمئة في أغسطس مسجلة أكبر انخفاض شهري لها منذ سبتمبر 2020.

واستقر البلاتين عند 847.45 دولار لكنه يتجه صوب انخفاض شهري يتجاوز 5 بالمئة.

وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 1.6 بالمئة إلى 2121.27 دولار للأونصة.