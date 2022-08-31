وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، كان معدل البطالة في الربع الثاني من العام الماضي 24.8 بالمئة.

ويشكل خلق الوظائف للشباب مصدر قلق للحكومة الأردنية بهدف تحفيز النمو.

وما زال الأردن يعاني في ظل وباء فيروس كورونا الذي أثر سلبا على الاستثمار الأجنبي، وتحويلات المغتربين وهما أهم روافد العملة الصعبة في المملكة.

وتراجع احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 8.1 بالمئة إلى 16.57 مليار دولار مقارنة مع 18 مليارا في نهاية العام 2021.