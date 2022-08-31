وارتفعت مخزونات الخام بحوالي 593 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس، بينما هبط مخزون البنزين بنحو 3.4 مليون برميل. وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، حوالي 1.7 مليون برميل، بحسب وكالة رويترز.

وكان استطلاع أولي أجرته رويترز أظهر أن من المرجح أن مخزونات النفط الخام الأميركية هبطت على مدار الأسبوع الماضي.

وستصدر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الاحصائي لوزارة الطاقة الأميركية، تقريرها الأسبوعي بشأن المخزونات البترولية مساء اليوم الأربعاء.

وهبطت أسعار النفط أمس، بحوالي 6 دولارات، وهو أكبر انخفاض في حوالي شهر، بفعل مخاوف بأن الطلب على الوقود قد يضعف مع قيام بنوك مركزية حول العالم بزيادة أسعار الفائدة لمحاربة تضخم مرتفع وبينما فشلت اضطرابات في العراق في التأثير على صادرات الخام من البلد العضو في منظمة أوبك.