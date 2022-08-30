وقال مكتب الإحصاءات الاتحادية الألماني، اليوم الثلاثاء، إن زيادة أسعار المستهلكين في ألمانيا جاءت مطابقة لتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم.

وكانت معدلات التضخم في ألمانيا قد سجلت ارتفاعا بنسبة 8.5 بالمئة على أساس سنوي في شهر يوليو الماضي.

وتعاني ألمانيا من أزمة في الطاقة بسبب تراجع إمدادات الغاز من روسيا بعد اندلاع أزمة أوكرانيا في فبراير الماضي، ما ترتب عليه ارتفاع في أسعار الطاقة في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة في يوليو الماضي، لأول مرة منذ 2011، بمقدار 50 نقطة أساس، بما يفوق التوقعات، لمحاولة السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة في الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، كلاس نوت، إنه يؤيد زيادة معدلات الفائدة بما يصل إلى 75 نقطة أساس في اجتماع البنك خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف نوت، في مقابلة مع محطة "NOS" الهولندية، ونقلتها بلومبرغ، أن "مشكلة التضخم في أوروبا في الوقت الحالي كبيرة للغاية، لدرجة أنني أعتقد أن مهمتنا هي رفع معدلات الفائدة كل ستة أسابيع حتى يستقر التضخم عند حوالي 2 بالمئة".