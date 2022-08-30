وتقدّر أمازون ويب سيرفيسز أن إنفاقها المتوقع على إنشاء وتشغيل منطقتها الجديدة لمراكز البيانات سوف يدعم نحو 6 آلاف وظيفة بدوام كامل سنوياً في سوق العمل المحلي، من خلال استثمارات تقدّر بنحو 5 مليارات دولار في الاقتصاد الإماراتي حتى عام 2036.

وستسهم منطقة "أمازون ويب سيرفيسز الجديدة في الشرق الأوسط الإمارات"، أيضاً، بإضافة ما يقدّر بـنحو 11 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الخمسة عشر عاماً القادمة.

وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن افتتاح منطقة "أمازون ويب سيرفيسز" الجديدة في الشرق الأوسط بالإمارات يمثل علامة فارقة في تاريخ البنية التحتية الرقمية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعكس هذه الخطوة جهودنا الحثيثة لخلق اقتصاد رقمي تنافسي يوفر فرصا قيّمة للجميع.

ومن جانبه، قال براساد كاليانارامان، نائب الرئيس لخدمات البنية التحتية في أمازون ويب سيرفيسز إن إطلاق منطقة أمازون ويب سيرفيسز الجديدة في الشرق الأوسط بالإمارات يتيح امكانية تسخير القدرات التي تتمتع بها السحابة لعدد أكبر من العملاء، لدفع وتسريع عجلة الابتكار في جميع أنحاء دولة الإمارات، هذا إلى جانب الاستثمار في الاقتصاد المحلي من خلال خلق المزيد من فرص العمل ودعم التوجهات والأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات عبر توفير الموارد التعليمية وبرامج التدريب على المهارات التقنية المطلوبة مستقبلا.