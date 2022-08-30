وانخفضت أسعار النفط الخام، وهو حافز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل وسط مخاوف من أن يؤدي ضعف الاقتصادات العالمية الناجم عن التضخم إلى تراجع الطلب على الوقود، ومع عدم تأثر صادرات الخام العراقية بالاشتباكات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 3.81 دولار أو بنسبة 3.63 بالمئة إلى 101.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:56 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في الجلسة عند 100.90 دولار للبرميل.

وعكس المؤشر القياسي للأسهم السعودية اتجاهه في تداولات اليوم، ليتراجع بنسبة 0.6 بالمئة إلى 12456 نقطة، بعد أن ارتفع في وقت سابق من الجلسة، متأثرا بانخفاض بنسبة 2.9 بالمئة في سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية وتراجع سهم مصرف الراجحي 0.6 بالمئة.

في أبوظبي، أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم دون تغيير عند 9963 نقطة بعد انخفاض بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، بنسبة 0.2 بالمئة.

ومع هذا، خالف مؤشر دبي الاتجاه ليغلق مرتفعا 0.8 بالمئة عند3464 نقطة مدعوما بصعود سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 2.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية مرتفعا 0.1 بالمئة عند 10132 بعد جلستين من الخسائر بدعم من سهم شركة أبو قير للأسمدة الذي صعد 2.7 بالمئة.