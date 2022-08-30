وارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي 64.85 نقطة، أي بنسبة 0.20 بالمئة، إلى 32163.84 نقطة، كما وصعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 10.64 نقطة، أي بنحو 0.26 بالمئة، إلى 4041.25 نقطة.

وارتفع المؤشر "ناسداك" المجمع 75.39 نقطة، أي بنحو 0.63 بالمئة، إلى 12093.06 نقطة عند الفتح.

وكانت مؤشرات الأسهم الأوروبية قد ارتفعت بجلسة اليوم، بعد موجة بيع استمرت يومين، رغم استمرار مخاوف متعلقة بأزمة الطاقة المتزايدة ورفع معدلات الفائدة والركود الوشيك وهو ما حد من المكاسب.

وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.4 بالمئة بعد تراجعه بنحو 2.5 بالمئة في الجلستين السابقتين على خلفية تصريحات متشددة من البنكين المركزيين الأوروبي والأميركي عززت التوقعات المتعلقة برفع الفائدة.

وزاد المؤشر "إيبكس" الإسباني بنسبة 0.7 بالمئة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في إسبانيا 10.4 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، انخفاضا من 10.8 بالمئة في الشهر السابق وفقا لبيانات أولية.