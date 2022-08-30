وأعلنت "الغرفة التجارية العربية البرازيلية" أن قيمة الصادرات سجلت ارتفاعاً لافتاً من 7.7 مليار دولار إلى 9.8 مليار دولار مما يعكس تنامي العلاقات التجارية بين البرازيل والدول العربية.

وشهدت الصادرات البرازيلية إلى السعودية نمواً بنسبة 32 بالمئة حيث ارتفعت قيمتها من 1.2 مليار دولار عام 2021 إلى 1.6 مليار دولار منذُ بداية العام.

وسجلت الإمارات زيادةً بنسبة 55.52 بالمئة في وارداتها من البرازيل بقيمةٍ وصلت إلى 1.725 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 مقارنةً بـ 1.109 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما شهدت الصادرات البرازيلية إلى مصر زيادةً بنسبة 89.6 بالمئة وارتفاعاً في قيمتها من 767 مليون دولار إلى 1.454 مليار دولار، وحققت الصادرات البرازيلية إلى الكويت ارتفاعاً بنسبة 55.17 بالمئة وازدادت قيمتها من 103.75 مليون دولار إلى 161.55 مليون دولار.

وقال أوسمار شحفة رئيس "الغرفة التجارية العربية البرازيلية" : تعكس هذه الأرقام تنامي العلاقات التجارية بين الدول العربية والبرازيل في ظل حرصهم على تقوية العلاقات الثنائية بينهما، ويوفر هذا النهج أسواق جديدة للمنتجات العربية في البرازيل ومن المتوقع أن تشهد مؤشرات التبادل التجاري ارتفاعاً متزايداً في العام المقبل".

وسجلت صادرات اللحوم البقرية من البرازيل إلى الدول العربية زيادةً بنسبة 62.14 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وشهدت صادرات اللحوم البقرية إلى السعودية ارتفاعاً ملحوظاً من 97.03 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 إلى 124.05 مليون دولار هذا العام بزيادة نسبتها 27.86 بالمئة فيما حققت هذه الصادرات إلى الإمارات زيادة بنسبة 33.72 بالمئة من 107.51 مليون دولار إلى 143.76 مليون دولار.

ومن ناحيتها شهدت الكويت زيادةً في ورادات اللحوم البقرية البرازيلية من 3.49 مليون دولار إلى 11.42 مليون دولار بنسبة ارتفاع 227.57 بالمئة في حين سجلت مصر ارتفاعاً بنسبة 152.58 بالمئة على صعيد هذه الصادرات إذ ازدادت قيمتها من 118.29 مليون دولار إلى 298.77 مليون دولار.

وفي سياقٍ متصل سجلت الصادرات البرازيلية من لحوم الدواجن إلى الدول العربية زيادةً بنسبة 40.97 بالمئة بين شهري يناير ويوليو من عام 2022 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت الصادرات البرازيلية من لحوم الدواجن إلى المملكة العربية السعودية من 445.19 مليون دولار إلى 500.61 مليون دولار بزيادة نسبتها 12.45 بالمئة وارتفعت هذه الصادرات إلى دولة الإمارات من 302.62 مليون دولار إلى 600.39 مليون دولار بنسبة نمو تبلغ 98.4 بالمئة.

وحققت الكويت ارتفاعاً من 88.25 مليون دولار إلى 123.34 مليون دولار بنسبة 39.77 بالمئة في حين بلغت نسبة زيادة هذه الصادرات إلى مصر 8.99 بالمئة بعد ارتفاعها من 34.26 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 إلى 37.34 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الحالي.