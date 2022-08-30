وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4 بالمئة أمس الاثنين، مواصلة مكاسب الأسبوع الماضي بعد اقتراح السعودية أن تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها الإنتاج في اجتماع مقرر في الخامس من سبتمبر.

وتهدف الخطوة إلى موازنة السوق ردا على رفع محتمل لإمدادات النفط من إيران إذا أبرمت اتفاقا نوويا مع الغرب.

وارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.4 بالمئة مدعوما بصعود أسهم قطاعي المال والطاقة.

وصعد سهم شركة "أرامكو" العملاقة للنفط بنسبة 0.7 بالمئة، كما صعد سهم مصرف الراجحي 0.4 بالمئة.

وصعد سهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب 5 بالمئة، وكان الأعلى زيادة من حيث النسبة المئوية على المؤشر بعد تلقي الشركة طلبية جديدة لأنابيب النفط والغاز.

وقفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.5 بالمئة، معوضا معظم خسائر جلسة أمس الاثنين.

وقادت أسهم قطاع العقارات المكاسب.

وارتفع سهم إعمار العقارية 1.5 بالمئة.

كما صعد مؤشر سوق أبوظبي بعد انخفاضه بأكثر من 1 بالمئة في الجلسة السابقة، بدعم من صعود سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.4 بالمئة.